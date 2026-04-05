Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 05.04.2026 (обновлено: 09:27 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/izrail-2085241877.html
Израильская полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве
в мире
тель-авив
ливан
иран
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085229938_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_73a27f7cdad12b4d8e8417a4bc93a3b2.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Разгон митинга. Кадры из Тель-Авива
2026-04-05T02:02
true
PT1M14S
Антивоенный митинг в центре Тель-Авива
Сотни израильтян собрались на антивоенный митинг в центре Тель-Авива, звучат призывы к властям прекратить боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
2026-04-05T02:02
true
PT0M34S
Воздушная тревога во время антивоенного митинга в Тель-Авиве
Угроза обстрела и воздушная тревога во время антивоенного митинга в тель-авиве. Все бегут на подземную парковку.
2026-04-05T02:02
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/04/2085229938_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_96774600979c9adf8916bfc496305ce8.jpg
1920
1920
true
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Израильская полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве, пишет Times of Israel.
2026-04-05T02:02
true
PT1M14S
© AP Photo / Maya LevinЗадержание демонстрантов во время антиправительственного митинга в Тель-Авиве
© AP Photo / Maya Levin
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В субботу сотни людей собрались на площади Хабима в центре города. Они призвали прекратить боевые действия в Ливане, Иране и секторе Газа.
По данным газеты, суд постановил, что силовикам запрещено разгонять демонстрации с участием менее 600 человек.
"Когда число участников <...> акции протеста превысило указанное количество, полиция <...> объявила ее незаконной и начала разгонять толпу, что привело к столкновениям. Семнадцать протестующих были арестованы и посажены в автобус недалеко от Хабимы", — говорится в статье.
Митинг согласовали с властями. Тем не менее он проходил с нарушениями распоряжений службы гражданской обороны: собрания свыше 50 человек на открытой местности запрещены из-за угрозы обстрелов.
После неоднократных предупреждений полиции о том, что дальнейшее проведение акции незаконно, и призывов разойтись силовики начали выдавливать толпу с площади. Между ними и активистами произошли столкновения.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала