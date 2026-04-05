© AP Photo / Maya Levin Задержание демонстрантов во время антиправительственного митинга в Тель-Авиве

Израильская полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Израильская полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве, пишет Times of Israel

В субботу сотни людей собрались на площади Хабима в центре города. Они призвали прекратить боевые действия в Ливане, Иране и секторе Газа.

По данным газеты, суд постановил, что силовикам запрещено разгонять демонстрации с участием менее 600 человек.

"Когда число участников <...> акции протеста превысило указанное количество, полиция <...> объявила ее незаконной и начала разгонять толпу, что привело к столкновениям. Семнадцать протестующих были арестованы и посажены в автобус недалеко от Хабимы", — говорится в статье.

Митинг согласовали с властями. Тем не менее он проходил с нарушениями распоряжений службы гражданской обороны: собрания свыше 50 человек на открытой местности запрещены из-за угрозы обстрелов.

После неоднократных предупреждений полиции о том, что дальнейшее проведение акции незаконно, и призывов разойтись силовики начали выдавливать толпу с площади. Между ними и активистами произошли столкновения.