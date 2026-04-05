Израильская полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве
2026-04-05T02:02:00+03:00
Разгон митинга. Кадры из Тель-Авива
Антивоенный митинг в центре Тель-Авива
Сотни израильтян собрались на антивоенный митинг в центре Тель-Авива, звучат призывы к властям прекратить боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
Воздушная тревога во время антивоенного митинга в Тель-Авиве
Угроза обстрела и воздушная тревога во время антивоенного митинга в тель-авиве. Все бегут на подземную парковку.
Times of Israel: полиция Израиля задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Израильская полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве, пишет Times of Israel
В субботу сотни людей собрались на площади Хабима в центре города. Они призвали прекратить боевые действия в Ливане, Иране и секторе Газа.
По данным газеты, суд постановил, что силовикам запрещено разгонять демонстрации с участием менее 600 человек.
"Когда число участников <...> акции протеста превысило указанное количество, полиция <...> объявила ее незаконной и начала разгонять толпу, что привело к столкновениям. Семнадцать протестующих были арестованы и посажены в автобус недалеко от Хабимы", — говорится в статье.
Митинг согласовали с властями. Тем не менее он проходил с нарушениями распоряжений службы гражданской обороны: собрания свыше 50 человек на открытой местности запрещены из-за угрозы обстрелов.
После неоднократных предупреждений полиции о том, что дальнейшее проведение акции незаконно, и призывов разойтись силовики начали выдавливать толпу с площади. Между ними и активистами произошли столкновения.