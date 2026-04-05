В США выступили с тревожным заявлением после нового удара Ирана

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке нанес сильный удар по американским фермерам, сообщает NBC News.
"До войны примерно треть мировых поставок удобрений и пятая часть запасов нефти ежедневно шли через Ормузский пролив. Его закрытие привело к росту мировых цен на удобрения и дизельное топливо, которое используют в большинстве видов тяжелой сельхозтехники в США", — говорится в публикации.
Отмечается, что для фермеров это стало двойным ударом — увеличение цен началось почти одновременно с весенним посевным сезоном.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".