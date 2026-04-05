Иран заявил, что сбил второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США
13:06 05.04.2026
Иран заявил, что сбил второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США
Иран заявил, что сбил второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США
Вооруженные силы Ирана сбили второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США, задействованный в операции по спасению второго пилота ранее сбитого... РИА Новости, 05.04.2026
© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана сбили второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США, задействованный в операции по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, заявил представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Ранее в воскресенье представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что старания США по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E "провалились", иранские вооруженные силы сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130.
В Иране заявили, что миссии, похожие на спасение пилота F-15E, разрушат США
Вчера, 12:37
"В соответствии с ранее полученной информацией, дополнительные расследования экспертов, присутствовавших на месте, выявили, что в результате яростного священного огня бойцов ислама могучих вооруженных сил были сбиты два транспортных военных самолета С-130 и два вертолета Black Hawk армии США", - гласит подпись к фотографиям.
При этом до заявления центрального штаба иранского военного командования в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот ранее сбитого в Иране самолета F-15E уже спасен и находится в безопасности. По его словам, в спасательной операции участвовали десятки самолетов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
