В Иране заявили, что миссии, похожие на спасение пилота F-15E, разрушат США

ТЕГЕРАН, 5 апр - РИА Новости. США будут "полностью разрушены" в случае проведения еще трёх операций, похожих на операцию по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.
Ранее в воскресенье представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что старания США по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E "провалились", иранские вооруженные силы сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130.
"Если Соединенные Штаты победят так еще три раза, они будут полностью разрушены", - написал спикер иранского парламента на своей официальной странице в соцсети Х, прикрепив к сообщению фотографию американской техники, сбитой во время операции по спасению второго пилота F-15E.
Президент США Дональд Трамп до заявления Зольфагари в воскресенье сообщил, что второй пилот ранее сбитого в Иране самолета F-15E уже спасен и находится в безопасности. По его словам, в спасательной операции участвовали десятки американских самолетов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.