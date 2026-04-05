В Иране заявили, что миссии, похожие на спасение пилота F-15E, разрушат США

ТЕГЕРАН, 5 апр - РИА Новости. США будут "полностью разрушены" в случае проведения еще трёх операций, похожих на операцию по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

"Если Соединенные Штаты победят так еще три раза, они будут полностью разрушены", - написал спикер иранского парламента на своей официальной странице в соцсети Х, прикрепив к сообщению фотографию американской техники, сбитой во время операции по спасению второго пилота F-15E.