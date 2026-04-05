Иран заявил о провале миссии США по спасению пилота
Миссия США по спасению пилота истребителя F-15E, сбитого иранскими военными, закончилась провалом, заявил официальный представитель центрального штаба... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T09:25:00+03:00
Зольфагари: США потеряли два вертолета и самолет при попытке спасти пилота F-15
ТЕГЕРАН, 5 апр — РИА Новости. Миссия США по спасению пилота истребителя F-15E, сбитого иранскими военными, закончилась провалом, заявил официальный представитель центрального штаба командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Старания врага <…> по спасению пилота сбитого самолета провалились. На юге Исфахана
были подбиты воздушные объекты врага, включая два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет С-130, <…> сейчас они горят", — привела его слова IRIB
Американская армия использует C-130 Hercules для перевозки грузов, личного состава, а также в специальных операциях.
В воскресенье президент США Дональд Трамп
рассказал, что американским военным удалось спасти второго пилота
F-15E, сбитого на этой неделе в Иране. По его словам, в спасательной операции участвовали десятки самолетов. Власти ИРИ
не комментировали информацию о судьбе летчика.
Как отмечал телеканал NBC, после того, как глава Белого дома в четверг объявил о "полном разгроме" исламской республики, в течение 48 часов иранские военные сбили несколько американских боевых машин, включая штурмовик A-10 и два вертолета Black Hawk.
Зольфагари подчеркивал, что Тегерану удалось поразить их при помощи новых систем ПВО.