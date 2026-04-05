"Начать новую войну". В США раскрыли, что не так с планом по Ирану

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вашингтон традиционно настроен на войну, но у него еще сохраняется возможность завершить конфликт в Иране в короткие сроки, заявил бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке, Джо Кент в эфире YouTube-канала.
"К сожалению, большинство высокопоставленных лиц, принимающих решения, если только у них нет опыта работы на Ближнем Востоке, вынуждены заниматься настолько широким кругом вопросов, что у них просто нет времени глубоко изучать эти темы. Часто у них не находится времени на обстоятельный разговор с аналитиком, который десятилетиями занимается этими вопросами", — отметил он.
В то же время Кент выразил надежду на проницательность и благоразумие Трампа, который, на его взгляд, еще имеет возможность оперативно заключить мир с Ираном.
"Вашингтон в целом настроен на ведение войн. Очевидно, здесь есть аспект военно‑промышленного комплекса. <…> Поэтому, если вы захотите начать новую войну, вооружить новую прокси‑группу или вовлечься в новую прокси‑операцию, вы не встретите особого сопротивления. <…> Но Трамп умеет видеть общую картину, поэтому я искренне надеюсь и молюсь, чтобы он смог избавиться от всех, кто завел его на этот путь, и <…> быстро заключил мир, если это вообще возможно на данном этапе", — подчеркнул эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
