"Не избежать". В США раскрыли реальный масштаб катастрофы из-за Ирана - РИА Новости, 05.04.2026
06:04 05.04.2026 (обновлено: 06:09 05.04.2026)
"Не избежать". В США раскрыли реальный масштаб катастрофы из-за Ирана
Из-за конфликта на Ближнем Востоке мир неизбежно столкнется с самым значительным кризисом со времен Великой депрессии, заявил профессор Университета Миссури в... РИА Новости, 05.04.2026
"Не избежать". В США раскрыли реальный масштаб катастрофы из-за Ирана

Профессор Хадсон: миру грозит самый серьезный кризис со времен Великой депрессии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Из-за конфликта на Ближнем Востоке мир неизбежно столкнется с самым значительным кризисом со времен Великой депрессии, заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Даже если каким-то чудом США заявили бы: "Мы отказываемся от нашей внешней политики. Мы больше не будем имперской державой. Мы просто станем еще одной страной, следующей правилам ООН", — <…> факт остается фактом: поставки нефти заблокированы, а запасы гелия, поступавшие с Ближнего Востока, уничтожены. Новых источников нет — гелий уже перекрыт. И поэтому иностранные компании как в США, так и по всему миру, которые раньше получали гелий, сократили его использование. Также происходят сокращения в производстве удобрений", — отметил он.
По расчетам Хадсона, миру при всем его желании уже не удастся избежать надвигающейся на него экономической катастрофы, которая станет крупнейшей за столетие.
"Хотя Иран разрешает экспорт нефти через Ормузский пролив, взимая по два миллиона долларов за судно, он не позволяет экспорт удобрений. Поэтому мир вступает в посевной сезон без достаточного количества удобрений. Что бы ни произошло, мир столкнется с самым серьезным экономическим спадом со времен Великой депрессии 1930-х годов. Избежать этого просто невозможно", — заключил профессор.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
