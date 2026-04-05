Иран нанес удары БПЛА по военным объектам США в ОАЭ и Кувейте, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2026
03:44 05.04.2026 (обновлено: 10:38 05.04.2026)
Иран нанес удары БПЛА по военным объектам США в ОАЭ и Кувейте, пишут СМИ
Press TV: армия Ирана нанесла удары БПЛА по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте

Запуск иранского беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Иран нанес удары беспилотниками по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте, передает телеканал Press TV.
"Армия Ирана нанесла новые удары дронами по военным позициям США в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте по мере того, как война США и Израиля против Исламской Республики длится уже шестую неделю", — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Военная кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал исламской республики и призвал граждан свергнуть режим. Тегеран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Дым на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
"Угроза существованию". В США испугались нового шага против Ирана
4 апреля, 18:07
 
