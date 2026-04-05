02:55 05.04.2026 (обновлено: 02:56 05.04.2026)
"Публичное унижение". На Западе сообщили тревожные новости об Иране
"Публичное унижение". На Западе сообщили тревожные новости об Иране
Если президент США Дональд Трамп правдиво расскажет о ситуации в Иране, он подвергнется публичному унижению, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас... РИА Новости, 05.04.2026
"Публичное унижение". На Западе сообщили тревожные новости об Иране

Аналитик Макгрегор: если откроется правда о ситуации в Иране, Трамп будет унижен

© REUTERS / U.S. Navy PhotoЗапуск американской ракеты "Томагавк" в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп правдиво расскажет о ситуации в Иране, он подвергнется публичному унижению, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Постоянно звучит несмолкаемый барабанный бой: мы уже победили, мы уничтожили в Иране все, что только можно было уничтожить, у них ничего не осталось, они не могут за нами угнаться, у них заканчиваются ракеты, они прижаты к стене. <…> Но если все действительно так, тогда почему Иран до сих пор не поднял белый флаг? Думаю, такие утверждения нужно сразу отбрасывать", — отметил он.
При этом Макгрегор выразил уверенность, что Трамп просто не может рассказать, как на самом деле сейчас обстоят дела у американцев на Ближнем Востоке.
"Если все идет так хорошо и мы добились такого успеха в воздушной и ракетной кампании, зачем нам вводить наземные войска в уравнение? Это не кажется логичным. Я не думаю, что вы получаете правдивую оценку со стороны США. Думаю, президент отчаянно пытается спастись. Его ждет публичное унижение как внутри страны, так и за рубежом, если он признает правду", — объяснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
