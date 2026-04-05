В США указали на важную деталь в переговорах с Ираном

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вводит людей в заблуждение, рассказывая об успехах в переговорах с Ираном, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Он бредит. Он не разговаривает с Ираном. Никто из его команды не разговаривает ни с какими иранцами. Если они посылают сообщения в Пакистан, а Пакистан передает их Ирану, то иногда Иран принимает сообщение. Они говорят: "О, это хорошо". А в другие разы говорят: "Нам вообще не интересно то, что они там хотят сказать". Вот так обстоят дела с переговорами", — сообщил он.
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что иранская сторона категорически не намерена идти на какие-либо уступки Соединенным Штатам.
"Позиция Ирана совершенно ясна и четко изложена. Как минимум, нужно вывести все американские базы и все военное присутствие США из Персидского залива, снять все санкции и выплатить репарации. Я бы сказал, это три основных пункта. Но Иран не стремится к сделке; Иран стремится сделать эти условия постоянными. И они не собираются останавливаться", — отметил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
