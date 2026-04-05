"Единственный способ". На Западе определили, как США могут победить Иран

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Такую державу, как Иран, невозможно победить путем бомбардировок, а высадка сухопутных войск чревата неприемлемыми для США потерями, пишет Strategic Culture.
"Единственный способ нанести военное поражение региональной или мировой державе — использовать сухопутные войска. Можно разбомбить до покорности микрогосударство, но не державу, пусть и всего лишь региональную", — утверждается в публикации.
При этом подчеркивается, что высадка американского десанта на территории Ирана сопряжена с запредельными рисками.
"Сейчас возможно все, включая успешную десантную операцию (то есть высадку войск на территории Ирана), которая достигает своих целей. Но исторические прецеденты не очень благоприятствуют потенциальным устремлениям США. За исключением некоторых совершенно особых случаев, в истории нет ни одной десантной операции, которая привела бы к победе. <…> Наиболее вероятным исходом остается провал десантной операции и напрасная трата жизней американцев", — отмечают авторы статьи.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
