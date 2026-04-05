Будущее наступило: Иран из каменного века сбивает американские самолеты

В минувшую пятницу весь мир наблюдал за странной последовательностью событий. Сперва появилась информация о том, что американский истребитель F-15E Strike Eagle сбит иранской ПВО, которая, как утверждают в администрации США, уже несколько недель как уничтожена.

Экипаж из двух человек нужно было как-то спасать, поэтому в иранские провинции Хузестан и Кохгилуйе-Бойерахмед отправили спецназ и поисковые экипажи. Одного пилота удалось найти. Однако выяснилось, что это только начало, и одним самолетом потери не ограничатся.

Сперва с проблемами столкнулась традиционная кавалерия для подобного рода операций — UH-60 Black Hawk. "Черный ястреб" получил повреждения от огня с земли, но сумел дотянуть до территории Ирака и там сесть. При этом, как сообщают американские СМИ, несколько членов экипажа были ранены. О состоянии машины и где именно она приземлилась, не сообщается.

Затем США потеряли еще один самолет — на этот раз штурмовик A-10 Warthog, который также участвовал в поисках. Пилот сумел покинуть воздушное пространство Ирана и катапультировался. Самолет потерпел крушение, летчика удалось спасти.

Судьба второго члена экипажа F-15E остается неизвестной — его со всем рвением ищут как американские военные, так и иранцы. При этом поиски продолжаются уже вторые сутки, и чем сильнее затягивается процесс, тем больше шансов на то, что он станет первым американцем, попавшим в плен во время операции "Эпическая ярость". Если, конечно, выживет.

Параллельно растут и риски для участников спасательной операции. В первые часы можно было воспользоваться суматохой, но теперь КСИР и иранская армия понимают, на чем и где сосредоточен противник, поэтому потери американцев могут возрасти.

По несчастливой для Дональда Трампа случайности все это произошло ровно на следующий день после его обращения к нации, в котором он обещал вбомбить Иран в каменный век, где ему, если верить американскому президенту, самое место. Что ж, для каменного века у Тегерана довольно передовые технологии, позволяющие сбивать самолеты века двадцатого.

Конечно, это добавляет нынешней администрации США проблем политического характера — мало того, что потери растут, так теперь еще и американцы начинают попадать в плен. Война и без того не пользуется популярностью ни у американских избирателей, что сильно укрепляет позиции демократов перед выборами в конгресс, ни у союзников США по НАТО , что ставит под угрозу как минимум будущее самого альянса, как максимум — единство западного мира как таковое.

Но это еще полбеды. На самом деле, мир увидел анонс того, с какими трудностями могут столкнуться американцы, если решатся вывести конфликт на кардинально иной уровень. Конечно, можно возразить, что в случае сухопутного вторжения задачи будут совершенно иные, хирургические методы поисково-спасательных операций тут ни к чему. Но речь о другом. Это сигнал, что за недооценку Ирана политиками придется заплатить простым солдатам, которых отправят строить демократию на другой конец света. Никогда такого не было, и вот опять.

А платить им придется дорого.