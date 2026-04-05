Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 05.04.2026 (обновлено: 10:43 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/iran-2085234219.html
Будущее наступило: Иран из каменного века сбивает американские самолеты
2026-04-05T08:00:00+03:00
2026-04-05T10:43:00+03:00
аналитика
сша
иран
ирак
дональд трамп
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085087682_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_3f19436a7d2607a43ccd100f69bc461b.jpg
https://ria.ru/20260404/amerika-2085103822.html
https://ria.ru/20260403/ssha-2084827314.html
https://ria.ru/20260402/iran-2084687108.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2085087682_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_7a0df75a2384dce6ecff57d78a02e91d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аналитика, США, Иран, Ирак, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана

Будущее наступило: Иран из каменного века сбивает американские самолеты

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Давид Нармания
Все материалы
В минувшую пятницу весь мир наблюдал за странной последовательностью событий. Сперва появилась информация о том, что американский истребитель F-15E Strike Eagle сбит иранской ПВО, которая, как утверждают в администрации США, уже несколько недель как уничтожена.
Экипаж из двух человек нужно было как-то спасать, поэтому в иранские провинции Хузестан и Кохгилуйе-Бойерахмед отправили спецназ и поисковые экипажи. Одного пилота удалось найти. Однако выяснилось, что это только начало, и одним самолетом потери не ограничатся.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Счет на табло: Америка потеряла инициативу и проиграла Ирану
4 апреля, 08:00
Сперва с проблемами столкнулась традиционная кавалерия для подобного рода операций — UH-60 Black Hawk. "Черный ястреб" получил повреждения от огня с земли, но сумел дотянуть до территории Ирака и там сесть. При этом, как сообщают американские СМИ, несколько членов экипажа были ранены. О состоянии машины и где именно она приземлилась, не сообщается.
Затем США потеряли еще один самолет — на этот раз штурмовик A-10 Warthog, который также участвовал в поисках. Пилот сумел покинуть воздушное пространство Ирана и катапультировался. Самолет потерпел крушение, летчика удалось спасти.
Судьба второго члена экипажа F-15E остается неизвестной — его со всем рвением ищут как американские военные, так и иранцы. При этом поиски продолжаются уже вторые сутки, и чем сильнее затягивается процесс, тем больше шансов на то, что он станет первым американцем, попавшим в плен во время операции "Эпическая ярость". Если, конечно, выживет.
Параллельно растут и риски для участников спасательной операции. В первые часы можно было воспользоваться суматохой, но теперь КСИР и иранская армия понимают, на чем и где сосредоточен противник, поэтому потери американцев могут возрасти.
По несчастливой для Дональда Трампа случайности все это произошло ровно на следующий день после его обращения к нации, в котором он обещал вбомбить Иран в каменный век, где ему, если верить американскому президенту, самое место. Что ж, для каменного века у Тегерана довольно передовые технологии, позволяющие сбивать самолеты века двадцатого.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Акела промахнулся: США устроили себе новый Вьетнам
3 апреля, 08:00
Конечно, это добавляет нынешней администрации США проблем политического характера — мало того, что потери растут, так теперь еще и американцы начинают попадать в плен. Война и без того не пользуется популярностью ни у американских избирателей, что сильно укрепляет позиции демократов перед выборами в конгресс, ни у союзников США по НАТО, что ставит под угрозу как минимум будущее самого альянса, как максимум — единство западного мира как таковое.
Но это еще полбеды. На самом деле, мир увидел анонс того, с какими трудностями могут столкнуться американцы, если решатся вывести конфликт на кардинально иной уровень. Конечно, можно возразить, что в случае сухопутного вторжения задачи будут совершенно иные, хирургические методы поисково-спасательных операций тут ни к чему. Но речь о другом. Это сигнал, что за недооценку Ирана политиками придется заплатить простым солдатам, которых отправят строить демократию на другой конец света. Никогда такого не было, и вот опять.
А платить им придется дорого.
Есть надежда, что в Белом доме это понимают и потому колеблются. Однако, судя по тому, что уже в субботу ВВС США и Израиля бомбили АЭС "Бушер", причем, как отметил глава "Росатома" Алексей Лихачев, удары пришлись по физическому контуру защиты самой станции, колеблется Вашингтон отнюдь не между миром и войной, а между способами, как именно спровоцировать катастрофу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2 апреля, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала