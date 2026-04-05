Ученый рассказал, где москвичи могут встретить гадюк

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москвичи могут встретить гадюку в крупных парках Москвы, например, на Лосином острове, а также на юге и севере Московской области, сообщил РИА Новости доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов.
"Москвичи могут встретиться с гадюками в крупных парках Москвы. Например, в Лосином острове, где есть довольно большие лесные массивы и места для зимовки и питания гадюк. В таких местах ее реально встретить. В центре Москвы, конечно, вероятность встречи с гадюкой абсолютно минимальна", - сказал Шахпаронов.
Он отметил, что кроме этого можно встретить гадюку при поездке на дачу, если она располагается в районе Подмосковья, где хорошие условия для существования змей, - лесные массивы, болота с хорошо прогреваемыми местами, достаточная кормовая база.
"Например, они обитают на юге московской области, в районе города Пущино, в принципе на севере Московской области они также встречаются. В общем это достаточно обычное для Московской области животное, хотя она сейчас включена в Красную книгу", - подчеркнул ученый.
