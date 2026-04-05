ПСВ стал 27-кратным чемпионом Нидерландов по футболу - РИА Новости Спорт, 05.04.2026
17:52 05.04.2026 (обновлено: 18:33 05.04.2026)
ПСВ стал 27-кратным чемпионом Нидерландов по футболу
ПСВ стал 27-кратным чемпионом Нидерландов по футболу
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. ПСВ из Эйндховена третий сезон подряд стал победителем чемпионата Нидерландов по футболу.
В воскресенье "Фейенорд" из Роттердама на выезде сыграл вничью с "Волендамом" со счетом 0:0. На счету занимающего второе место "Фейенорда" стало 54 очка, роттердамцы за пять туров до завершения чемпионата лишились шансов догнать лидирующий ПСВ (71 очко).
ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 27-й раз, что является вторым результатом в истории лиги. Рекордсменом по титулам является амстердамский "Аякс" (36).
05 апреля 2026 • начало в 15:30
Завершен
Волендам
0 : 0
Фейенорд
ФутболСпортПСВФейенордВолендам
 
