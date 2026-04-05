02:27 05.04.2026
ФТС за год выявила 3,2 тонны наркотических средств
ФТС за год выявила 3,2 тонны наркотических средств
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году выявила 3,2 тонны наркотических средств, а годом ранее вес обнаруженных веществ составлял чуть больше 3... РИА Новости, 05.04.2026
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году выявила 3,2 тонны наркотических средств, а годом ранее вес обнаруженных веществ составлял чуть больше 3 тонн, говорится в материалах службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"В 2025 году количество случаев обнаружений наркотических средств составило 199 (в 2024 году - 267 фактов), при этом вес обнаруженных веществ увеличился и составил 3 208 кг (в 2024 году - 3 060 кг)", - говорится в материалах.
В рамках межведомственного взаимодействия с территориальными подразделениями МВД и ФСБ России специалисты-кинологи таможенных органов с применением служебных собак в 349 случаях обнаружили свыше 158 килограммов наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ и их прекурсоров, отмечается в материалах.
Кроме того, в 26 случаях обнаружено 593 единицы оружия и боеприпасов, в трех случаях - денежные средства эквивалентом в 14,5 миллиона рублей, в семи случаях - 5,4 тысячи блоков сигарет, а также единожды - 126 штук объектов CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), добавили в ФТС.
