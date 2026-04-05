ФТС за год выявила 3,2 тонны наркотических средств

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2025 году выявила 3,2 тонны наркотических средств, а годом ранее вес обнаруженных веществ составлял чуть больше 3 тонн, говорится в материалах службы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В 2025 году количество случаев обнаружений наркотических средств составило 199 (в 2024 году - 267 фактов), при этом вес обнаруженных веществ увеличился и составил 3 208 кг (в 2024 году - 3 060 кг)", - говорится в материалах.
В рамках межведомственного взаимодействия с территориальными подразделениями МВД и ФСБ России специалисты-кинологи таможенных органов с применением служебных собак в 349 случаях обнаружили свыше 158 килограммов наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ и их прекурсоров, отмечается в материалах.
Кроме того, в 26 случаях обнаружено 593 единицы оружия и боеприпасов, в трех случаях - денежные средства эквивалентом в 14,5 миллиона рублей, в семи случаях - 5,4 тысячи блоков сигарет, а также единожды - 126 штук объектов CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), добавили в ФТС.