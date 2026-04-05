Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 05.04.2026
https://ria.ru/20260405/fridayving-2085254548.html
Фридайвер назвал лучшие места для погружения в России
россия
байкал
японское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/64687/28/646872884_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_baeaac20c50bf22f15c1aada8bf164b4.jpg
https://ria.ru/20260303/fridayver-2078201370.html
https://ria.ru/20260219/baykal-2075518109.html
россия
байкал
японское море
© РИА Новости / Александр ЕлистратовЧемпионат России по фридайвингу
© РИА Новости / Александр Елистратов
Чемпионат России по фридайвингу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Оптимальными местами для фридайвинга в России являются озеро Байкал, а также отдельные районы Черного и Японского морей, рассказал РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
"Во фридайвинге важна глубина – и для продвинутых фридайверов, и для любителей интерес составляют глубины от 20 метров: 30, 40, 50 метров. Также важна прозрачность воды. Чем лучше прозрачность, тем интереснее нырять - получаешь больше удовольствия. Температура воды также важна: чем теплее, тем тоньше нужен гидрокостюм, тем легче двигаться и тем больше времени можно провести в воде. Хорошо, когда есть возможность без термоклина равномерно погружаться и не испытывать переохлаждение на глубине", - сказал Анашкин.
Фридайвер Молчанов поставил мировой рекорд, погрузившись под лед Байкала
Он отметил, что все российские моря даже летом имеют разные температуры воды на поверхности и на глубине. Порой на 10-20 метрах температура воды может составлять до плюс 5 градусов.
"Хорошо же, если этот термоклин размытый, то есть перепад температур небольшой. Тогда нырять на задержке дыхания в таких условиях - большое удовольствие. Самое популярное место для фридайвинга в России – это Балаклава на Черном море. Байкал тоже интересен для фридайверов, но там надо нырять в теплом гидрокостюме, что ограничивает предельные рекордные глубины. И наше Японское море летом вполне подходит: относительно теплая вода, хорошая прозрачность", - отметил собеседник.
По словам Анашкина, в пределах 20 километров от Владивостока есть локации с глубинами до 50 метров. У острова Аскольд в Приморье можно нырять на глубины до 70 метров.
Онищенко рассказал, опасно ли лизать лед Байкала
19 февраля, 16:11
 
РоссияБайкалЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала