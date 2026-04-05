Фридайвер назвал лучшие места для погружения в России

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Оптимальными местами для фридайвинга в России являются озеро Байкал, а также отдельные районы Черного и Японского морей, рассказал РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
"Во фридайвинге важна глубина – и для продвинутых фридайверов, и для любителей интерес составляют глубины от 20 метров: 30, 40, 50 метров. Также важна прозрачность воды. Чем лучше прозрачность, тем интереснее нырять - получаешь больше удовольствия. Температура воды также важна: чем теплее, тем тоньше нужен гидрокостюм, тем легче двигаться и тем больше времени можно провести в воде. Хорошо, когда есть возможность без термоклина равномерно погружаться и не испытывать переохлаждение на глубине", - сказал Анашкин.
Он отметил, что все российские моря даже летом имеют разные температуры воды на поверхности и на глубине. Порой на 10-20 метрах температура воды может составлять до плюс 5 градусов.
"Хорошо же, если этот термоклин размытый, то есть перепад температур небольшой. Тогда нырять на задержке дыхания в таких условиях - большое удовольствие. Самое популярное место для фридайвинга в России – это Балаклава на Черном море. Байкал тоже интересен для фридайверов, но там надо нырять в теплом гидрокостюме, что ограничивает предельные рекордные глубины. И наше Японское море летом вполне подходит: относительно теплая вода, хорошая прозрачность", - отметил собеседник.
По словам Анашкина, в пределах 20 километров от Владивостока есть локации с глубинами до 50 метров. У острова Аскольд в Приморье можно нырять на глубины до 70 метров.
