Второго пилота сбитого в Иране F-15E доставили в Кувейт, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2026
10:40 05.04.2026
Второго пилота сбитого в Иране F-15E доставили в Кувейт, пишут СМИ
Второго пилота сбитого в Иране F-15E доставили в Кувейт, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2026
Второго пилота сбитого в Иране F-15E доставили в Кувейт, пишут СМИ
Спасенный второй пилот сбитого в Иране американского истребителя-бомбардировщика F-15E был доставлен в Кувейт для получения медицинской помощи, сообщает газета... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T10:40:00+03:00
2026-04-05T10:40:00+03:00
в мире
сша
иран
кувейт
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
f-15se
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
кувейт
в мире, сша, иран, кувейт, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), f-15se, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана
Второго пилота сбитого в Иране F-15E доставили в Кувейт, пишут СМИ

NYT: второй пилот сбитого в Иране F-15 доставлен в Кувейт для оказания медпомощи

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спасенный второй пилот сбитого в Иране американского истребителя-бомбардировщика F-15E был доставлен в Кувейт для получения медицинской помощи, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.
В пятницу газета Washington Post сообщила, что самолёт США, предположительно, потерпевший крушение в Иране, является истребителем-бомбардировщиком F-15E, экипаж которого состоит из двух человек. Позднее израильский 12-й канал сообщил, что один из двух членов экипажа был спасен. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот находится в безопасности, для его спасения была проведена "одна из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США". Летчик получил ранения, но, по словам Трампа, с ним все в порядке.
"Спасательные самолеты доставили раненого летчика в Кувейт для получения медицинской помощи", - говорится в материале издания.
Ссылаясь на бывших и действующих американских чиновников, газета сообщает, что поисково-спасательная операция длилась около двух дней, в ней были задействованы сотни служащих спецназа, десятки единиц воздушной техники, а также космические и цифровые разведывательные возможности. Отмечается, что после катапультирования летчик спрятался в горной расщелине, и изначально его местонахождение было неизвестно ни иранцам, ни американцам, однако у него был маячок и средства связи.
По словам высокопоставленного чиновника из администрации США, в рамках операции ЦРУ провели кампанию по дезинформации, пытаясь убедить иранцев, что летчик уже спасен и что его вывозят из страны по суше. Отмечается, что именно ЦРУ обнаружило летчика.
Как пишет New York Times, второй пилот был оператором системы вооружения.
В воскресенье телеканал Press TV сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, занимавшегося поиском второго пилота ранее сбитого истребителя. Агентство Tasnim ранее передавало, что иранские военные могли взять американского пилота в плен.
В миреСШАИранКувейтДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)F-15SEВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
