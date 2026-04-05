Российские дроны уничтожили саперов ВСУ под Харьковом, рассказали военные

БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Операторы российских войск беспилотных систем группировки войск "Север" выявили и уничтожили саперов ВСУ на харьковском направлении, сорвав попытку минирования участка местности, сообщил РИА Новости командир роты с позывным "Коготь".
По его словам, группу саперов обнаружили специалисты войск беспилотных систем во время воздушного мониторинга. После выявления цели к противнику направили FPV-дроны, которые поразили личный состав ВСУ, а также уничтожили боекомплект и необходимое оборудование.
"Расчёты FPV-дронов уничтожили сапёров ВСУ на харьковском направлении. В результате чего были сорваны попытки противника по заминированию участка местности", - заявил собеседник агентства.
Командир роты отметил, что передача данных о цели и объективный контроль велись с помощью штатных средств связи, а качественное интернет-соединение позволяло передавать обстановку в прямом эфире на командные пункты.
