Российские дроны уничтожили саперов ВСУ под Харьковом, рассказали военные

БЕЛГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Операторы российских войск беспилотных систем группировки войск "Север" выявили и уничтожили саперов ВСУ на харьковском направлении, сорвав попытку минирования участка местности, сообщил РИА Новости командир роты с позывным "Коготь".

"Расчёты FPV-дронов уничтожили сапёров ВСУ на харьковском направлении. В результате чего были сорваны попытки противника по заминированию участка местности", - заявил собеседник агентства.

Командир роты отметил, что передача данных о цели и объективный контроль велись с помощью штатных средств связи, а качественное интернет-соединение позволяло передавать обстановку в прямом эфире на командные пункты.