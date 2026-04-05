Ефимов: началась реконструкция дорог около комплекса "Сити-2"
Строители начали работы по реконструкции 3 километров дорог в районе "Сити-2" в центре Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T14:15:00+03:00
Москва, ЦАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: началась реконструкция 3 километров дорог около комплекса "Сити-2"
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Строители начали работы по реконструкции 3 километров дорог в районе "Сити-2" в центре Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По проекту в ЦАО предполагается реконструкция и строительство около трех километров дорог за счет средств Адресной инвестиционной программы города. Работы пройдут в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Уже начался первый этап, в рамках которого запланировано строительство съездов на Третье транспортное кольцо, включая съезд с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительного участка дороги вдоль ТТК", – цитирует слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города подчеркнул, что запланированные работы помогут улучшить передвижения в "Сити-2", в районе делового центра "Москва-Сити" и на Третьем транспортном кольце.
В сообщении градкомплекса также отмечается, что в рамках второго этапа дорожные строители будут реконструировать саму улицу Антонова-Овсеенко, которая расположена между улицей Подвойского и 1-м Красногвардейским проездом. Еще запланированы работы на Проектируемом проезде № 6672 и на 1-м Красногвардейском проезде.
После этого рабочие займутся транспортной развязкой на перекрестке Шмитовского проезда и ТТК, боковыми проездами вдоль Шмитовского и 2-го Красногвардейского проездов. Кроме того, будет возведен тоннель для пешеходов в районе ТТК, проведены ремонт инженерных коммуникаций и благоустройство окружающего пространства, добавили в пресс-службе.
На время проведения работ для водителей разработают временную схему передвижения и поставят ограждения, подчеркнули в градкомплексе.