Курьера, фигурирующую в деле Долиной, жертвы узнавали по кодовым словам
08:56 05.04.2026 (обновлено: 16:16 05.04.2026)
Курьера, фигурирующую в деле Долиной, жертвы узнавали по кодовым словам
Москва, Одинцово, Лариса Долина, Балашиха, Происшествия
Курьера, фигурирующую в деле Долиной, жертвы узнавали по кодовым словам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского районного суда Москвы
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского районного суда Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, фигурирующая в деле певицы Ларисы Долиной, забирала деньги у жертв по кодовым словам, которые назначали телефонные мошенники, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Неустановленные лица <...> сообщали потерпевшим кодовые слова для идентификации Цырульниковой", — говорится в документе.
Согласно материалам, Цырульникова при встрече с потерпевшими называла пароль, позволявший идентифицировать ее как лицо, которому необходимо передать деньги.
Ранее Цырульниковой ужесточили приговор, увеличив срок наказания на три месяца и окончательно назначив ей семь лет и три месяца лишения свободы. Сроки наказания в отношении других обвиняемых оставили без изменения: Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима, Артур Каменецкий — семь лет колонии строгого режима, Андрей Основа — четыре года колонии общего режима.
Было установлено, что фигуранты с другими неустановленными соучастниками с апреля по июль 2024 года похитили у Долиной более 175 миллионов рублей, а также лишили ее права на квартиру в центре Москвы, стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку был оценен в 317 миллионов рублей.
Кроме того, было установлено, что фигуранты также похитили 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона — у жительницы Балашихи.
