Курьера, фигурирующую в деле Долиной, жертвы узнавали по кодовым словам

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, фигурирующая в деле певицы Ларисы Долиной, забирала деньги у жертв по кодовым словам, которые назначали телефонные мошенники, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Ранее Цырульниковой ужесточили приговор, увеличив срок наказания на три месяца и окончательно назначив ей семь лет и три месяца лишения свободы. Сроки наказания в отношении других обвиняемых оставили без изменения: Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима, Артур Каменецкий — семь лет колонии строгого режима, Андрей Основа — четыре года колонии общего режима.