https://ria.ru/20260405/dolina-2085263389.html
Курьера, фигурирующую в деле Долиной, жертвы узнавали по кодовым словам
Курьер Анжела Цырульникова, фигурирующая в деле певицы Ларисы Долиной, забирала деньги у жертв по кодовым словам, которые назначали телефонные мошенники,... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T16:16:00+03:00
москва
одинцово
лариса долина
балашиха
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058321274_0:125:2906:1759_1920x0_80_0_0_0e14c2cd855d4950e60a71fbdf4f1892.jpg
https://ria.ru/20260404/dolina-2085212151.html
https://ria.ru/20260405/dolina-2085257356.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058321274_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2dacd58d2b853abd4c92b14ecb4e4f24.jpg
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, фигурирующая в деле певицы Ларисы Долиной, забирала деньги у жертв по кодовым словам, которые назначали телефонные мошенники, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Неустановленные лица <...> сообщали потерпевшим кодовые слова для идентификации Цырульниковой", — говорится в документе.
Согласно материалам, Цырульникова при встрече с потерпевшими называла пароль, позволявший идентифицировать ее как лицо, которому необходимо передать деньги.
Ранее Цырульниковой ужесточили приговор, увеличив срок наказания на три месяца и окончательно назначив ей семь лет и три месяца лишения свободы. Сроки наказания в отношении других обвиняемых оставили без изменения: Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима, Артур Каменецкий — семь лет колонии строгого режима, Андрей Основа — четыре года колонии общего режима.
Было установлено, что фигуранты с другими неустановленными соучастниками с апреля по июль 2024 года похитили у Долиной
более 175 миллионов рублей, а также лишили ее права на квартиру в центре Москвы
, стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку был оценен в 317 миллионов рублей.
Кроме того, было установлено, что фигуранты также похитили 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово
и 9,4 миллиона — у жительницы Балашихи
.