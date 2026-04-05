Курьер, забиравшая деньги у Долиной, считает себя жертвой обмана
Курьер Анжела Цырульникова, которая для мошенников забирала деньги у певицы Ларисы Долиной, после задержания заявила, что сама была жертвой обмана, говорится в... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T07:21:00+03:00
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, которая для мошенников забирала деньги у певицы Ларисы Долиной, после задержания заявила, что сама была жертвой обмана, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Защита Цырульниковой настаивала на том, что она такая же потерпевшая по уголовному делу, указано в документе.
"(Цырульникова. — Прим. ред.) находилась под психическим принуждением со стороны неустановленных лиц, под влиянием которых передала свои сбережения, продала украшения, а также взяла кредиты", — приводится в материалах позиция адвоката.
Из них также следует, что Цырульникова в показаниях утверждала, что сама стала жертвой обмана со стороны неустановленных лиц. Вместе с тем суд установил отсутствие сведений о том, что Цырульникова до своего задержания обращалась в правоохранительные органы в связи с совершением каких-либо преступлений в отношении нее.
Ранее суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Андрея Основу к лишению свободы на сроки от четырех лет до семи лет трех месяцев за аферу с недвижимостью Долиной
. Суд установил, что четверо фигурантов с иными неустановленными соучастниками похитили у певицы более 175 миллионов рублей и лишили ее права на квартиру в центре Москвы
, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий же ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.