Рейтинг@Mail.ru
Курьер, забиравшая деньги у Долиной, считает себя жертвой обмана - РИА Новости, 05.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 05.04.2026 (обновлено: 15:35 05.04.2026)
https://ria.ru/20260405/dolina-2085257356.html
Курьер, забиравшая деньги у Долиной, считает себя жертвой обмана
Курьер, забиравшая деньги у Долиной, считает себя жертвой обмана - РИА Новости, 05.04.2026
Курьер, забиравшая деньги у Долиной, считает себя жертвой обмана
Курьер Анжела Цырульникова, которая для мошенников забирала деньги у певицы Ларисы Долиной, после задержания заявила, что сама была жертвой обмана, говорится в... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T07:21:00+03:00
2026-04-05T15:35:00+03:00
происшествия
москва
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007028180_0:207:2905:1841_1920x0_80_0_0_c523db54aa785f1d0c8c32469e586039.jpg
https://ria.ru/20260324/dolina-2082456646.html
https://ria.ru/20260317/dolina-2081313860.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007028180_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_caf54718ea0e042fa965cda6a29cc852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, лариса долина
Происшествия, Москва, Лариса Долина
Курьер, забиравшая деньги у Долиной, считает себя жертвой обмана

РИА Новости: курьер, взявшая деньги у Долиной, заявила, что была жертвой обмана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского районного суда Москвы
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского районного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, которая для мошенников забирала деньги у певицы Ларисы Долиной, после задержания заявила, что сама была жертвой обмана, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Защита Цырульниковой настаивала на том, что она такая же потерпевшая по уголовному делу, указано в документе.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Как Лариса Долина живет после скандала с квартирой
24 марта, 07:00
«

"(Цырульникова. — Прим. ред.) находилась под психическим принуждением со стороны неустановленных лиц, под влиянием которых передала свои сбережения, продала украшения, а также взяла кредиты", — приводится в материалах позиция адвоката.

Из них также следует, что Цырульникова в показаниях утверждала, что сама стала жертвой обмана со стороны неустановленных лиц. Вместе с тем суд установил отсутствие сведений о том, что Цырульникова до своего задержания обращалась в правоохранительные органы в связи с совершением каких-либо преступлений в отношении нее.
Ранее суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Андрея Основу к лишению свободы на сроки от четырех лет до семи лет трех месяцев за аферу с недвижимостью Долиной. Суд установил, что четверо фигурантов с иными неустановленными соучастниками похитили у певицы более 175 миллионов рублей и лишили ее права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий же ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку следствие оценило в 317 миллионов рублей.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Долина рассказала, что ситуация с квартирой показала ей истинное лицо людей
17 марта, 22:42
 
ПроисшествияМоскваЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала