Курьер, забиравшая деньги у Долиной, считает себя жертвой обмана

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, которая для мошенников забирала деньги у певицы Ларисы Долиной, после задержания заявила, что сама была жертвой обмана, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Защита Цырульниковой настаивала на том, что она такая же потерпевшая по уголовному делу, указано в документе.

"(Цырульникова. — Прим. ред.) находилась под психическим принуждением со стороны неустановленных лиц, под влиянием которых передала свои сбережения, продала украшения, а также взяла кредиты", — приводится в материалах позиция адвоката.

Из них также следует, что Цырульникова в показаниях утверждала, что сама стала жертвой обмана со стороны неустановленных лиц. Вместе с тем суд установил отсутствие сведений о том, что Цырульникова до своего задержания обращалась в правоохранительные органы в связи с совершением каких-либо преступлений в отношении нее.