Додик призвал предотвращать диверсии против газопроводов

БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик призвал не допускать попыток диверсий на маршрутах поставок энергоносителей в свете обнаружения взрывчатки близ газопровода, доставляющего российский газ в Сербию и Венгрию.

Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.