Додик призвал предотвращать диверсии против газопроводов

БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик призвал не допускать попыток диверсий на маршрутах поставок энергоносителей в свете обнаружения взрывчатки близ газопровода, доставляющего российский газ в Сербию и Венгрию.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану по телефону об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
"Поддерживаю усилия Вучича и Орбана по защите энергетической инфраструктуры и безопасности граждан. Попытки терроризмом и диверсиями поставить под угрозу ключевые маршруты энергоносителей представляют собой нападение не только на две страны, но и на стабильность всего региона... РС поддерживает Сербию и Венгрию в решимости предотвращать и расследовать такие попытки", - написал Додик в соцсети Х.
Президент Сербии заявил 7 марта, что вооруженные силы будут охранять главную компрессорную станцию магистрального газопровода в поселке Жабари в центральной части страны из-за угроз безопасности в мире. Подразделения Бригады специальных операций и расчеты 250-й ракетной бригады армии Сербии с марта охраняют ключевую точку магистрального газопровода в Сербии, по которому российский газ поступает в страну и транспортируется дальше в Венгрию.
Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце марта на три месяца, он обеспечивает свыше 80% потребностей страны.