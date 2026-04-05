14:47 05.04.2026
Дмитриев призвал готовиться к серьезному кризису
США, Иран, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Дмитриев призвал готовиться к серьезному кризису

Дмитриев сравнил обстановку с началом COVID-19 и призвал готовиться к кризису

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии COVID-19 и посоветовал готовиться к крайне серьезному кризису, в том числе приобретать российские энергоресурсы.
"Мы живем в период, схожий с ранним COVID. Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвет все жизни и экономики всех стран", - написал Дмитриев в соцсети X.
Он заявил, что его фонд это понимал и в срочном порядке разработал тройку мер противодействия вирусу, а именно: тест на COVID-19, лекарственный препарат от коронавируса и вакцину, утвержденную в более чем 70 странах.
Дмитриев отметил, что большинство чиновников в Евросоюзе и Великобритании все еще ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения.
"Наш совет... 1. Тщательно готовьтесь к чрезвычайно серьезным кризисам в энергетике, сельском хозяйстве и экономике. 2. Поддерживайте политиков, ориентированных на честные решения. 3. Приобретайте российские энергоресурсы", - заключил глава РФПИ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
