На Урале возбудили дело после гибели девочки, провалившейся под лед

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели провалившейся под лед восьмилетней девочки в акватории Режевского городского пруда Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.

В воскресенье прокуратура региона информировала, что четверо детей находились на льду в акватории Режевского городского пруда, трое из них провалились под лед. Восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось, поясняли в надзорном ведомстве.

« "Сообщение о смерти восьмилетней девочки поступило вечером 4 апреля. Для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", – сказал Шульга.

Как добавил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, по пруду гуляли две сестры, семи и восьми лет, одноклассница старшей из девочек и их знакомый ровесник.