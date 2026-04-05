На Урале возбудили дело после гибели девочки, провалившейся под лед
Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели провалившейся под лед восьмилетней девочки в акватории Режевского городского пруда Свердловской области,... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T09:58:00+03:00
происшествия
россия
урал
свердловская область
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели провалившейся под лед восьмилетней девочки в акватории Режевского городского пруда Свердловской области, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.
В воскресенье прокуратура региона информировала, что четверо детей находились на льду в акватории Режевского городского пруда, трое из них провалились под лед. Восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось, поясняли в надзорном ведомстве.
"Сообщение о смерти восьмилетней девочки поступило вечером 4 апреля. Для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", – сказал Шульга.
Как добавил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, по пруду гуляли две сестры, семи и восьми лет, одноклассница старшей из девочек и их знакомый ровесник.
"В какой-то момент обе сестры провалились под лед. Младшую из сестер мальчик смог вытащить из-подо льда, но вторую девочку, к сожалению, спасти не удалось. Прибывшие на место представители МЧС сумели обнаружить и достать тело девочки из воды… Полицейские из подразделения ПДН и следователи тщательно разбираются в произошедшем", – отметил Горелых.