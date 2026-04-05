"Покончить с Украиной". В Финляндии пришли в ужас от новой выходки Киева

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X прокомментировал инцидент со взрывчаткой рядом с магистральным газопроводом в Сербии, предназначенным для транспортировки российского газа.
"Нам нужно покончить с Украиной, прежде чем она разрушит Европу", — написал он.
Ранее в воскресенье сербский президент Александр Вучич сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, нашли бомбу. Ее обнаружили в двух больших рюкзаках в автономном крае Воеводина вблизи магистрали, которая доставляет газ из "Турецкого потока". Подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб снабжению стран на много дней.
После разговора с Вучичем Орбан заявил, что проведет сегодня экстренное заседание Совета обороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такими действиями Будапешт хотят лишить суверенитета при принятии решений.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее призывал быть готовыми к тому, что Украина в ближайшее время будет усиленно атаковать "Турецкий поток", имеющий решающее значение для поставок газа, чтобы полностью нарушить энергоснабжение страны.
Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Киеву, а 20 февраля заблокировал предоставление Украине кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро. Это стало ответом на остановку киевским режимом прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в конце января.