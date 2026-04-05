Четыре человека погибли при авиаударе Израиля по пригороду Бейрута

БЕЙРУТ, 5 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли, 30 пострадали в результате авиаудара Израиля по южному пригороду Бейрута, сообщил РИА Новости источник в ливанской скорой помощи.

"Четыре человека погибли, 30 ранены из-за израильского авиаудара по Джнах", - сказал собеседник агентства, добавив, что данные могут быть неокончательными.