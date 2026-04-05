https://ria.ru/20260405/autizm-2085256709.html
Названо число трудоспособных людей с аутизмом в России
В России проживает примерно 850 тысяч людей трудоспособного возраста с аутизмом, 60% из них хотят и готовы работать, но трудоустраиваются всего 5%, рассказала... РИА Новости, 05.04.2026
2026-04-05T07:07:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155233/16/1552331645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c8321c47688207874c5eedf305f3ede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155233/16/1552331645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1cbfd422efc854b593ce43e22570cc4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: 60% людей с аутизмом хотят работать, но трудоустраиваются только 5%
МУРМАНСК, 5 апр - РИА Новости. В России проживает примерно 850 тысяч людей трудоспособного возраста с аутизмом, 60% из них хотят и готовы работать, но трудоустраиваются всего 5%, рассказала РИА Новости создатель инклюзивных проектов для людей с аутизмом Юлия Володина.
«
"В России зарегистрировано более 850 тысяч людей, у которых есть аутизм и которые могут работать, из них хотят работать процентов 60, а трудоустроено около пяти процентов. Зачастую работодатели и людей с инвалидностью не очень хотят брать, а тут просто не знают, что делать с людьми с аутизмом, опасаются, что это потребует дополнительных усилий", - рассказала Володина.
Несколько лет назад она с единомышленниками открыла первое в Москве
инклюзивное кафе "Разные зерна", где сразу после открытия приняли на работу 12 человек с аутизмом. Достоинствами таких людей, по мнению специалиста является то, что они очень любят порядок, дисциплину, четко соблюдают инструкции, при этом текучка в кафе практически нулевая.
По приблизительным подсчетам специалистов, в Москве примерно 20 тысяч точек общепита и столько же людей с аутизмом, которые готовы работать. Если каждое из таких заведений трудоустроит хотя бы одного человека, проблема с работой для многих людей с особенностями будет решена, уверена эксперт.
«
"Что нашему социальному бизнесу дали люди с аутизмом? Прежде всего их преданность работе. В эмоциональном плане они проявляют искреннее тепло, включенность и душевность. И еще они не умеют врать", - говорит специалист. По ее данным, в России открыто около шести таких же инклюзивных кафе, где работают люди с аутизмом.