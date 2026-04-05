МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о помощи США и странам Ближнего Востока стали попыткой предотвратить катастрофу на Украине на фоне ультиматума России по мирному соглашению, пишет L' AntiDiplomatico.
"Очевидно, продолжая представляться направо и налево "незаменимым партнером", Владимир Зеленский пытается сгладить постоянно ухудшающуюся ситуацию внутри страны, когда, с одной стороны, Россия призывает Киев не затягивать с ответом на предложение мирных условий, а с другой — Европейский Союз вынужден открыто признать, что больше не имеет оснований поддерживать нацистскую хунту в Киеве", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, Зеленский страдает манией величия и не может трезво оценить сложившуюся ситуацию. Отмечается, что глава киевского режима предлагает помощь, о которой никто не просил, хотя положение самой Украины постоянно ухудшается.
Ранее в марте президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что не нуждается в предложенном Владимиром Зеленским содействии в рамках конфликта на Ближнем Востоке, назвав его последним человеком, от которого Вашингтон принял бы помощь.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.