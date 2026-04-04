02:36 04.04.2026 (обновлено: 10:30 04.04.2026)
Минприроды сообщило о росте вложений в геологоразведку золота в России
В этом году в России значительно выросли вложения в геологоразведку золота, следует из сообщения пресс-службы Минприроды для РИА Новости.
Минприроды сообщило о росте вложений в геологоразведку золота в России

Минприроды: вложения в геологоразведку золота в России выросли на 13%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В этом году в России значительно выросли вложения в геологоразведку золота, следует из сообщения пресс-службы Минприроды для РИА Новости.
"На 2026 год запланировано затратить 993,9 миллиона рублей (на государственные вложения. — Прим. ред.) <...> компании планируют вложить 100,57 миллиарда рублей", — пояснили в ведомстве.

Маркировка слитка золота - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Аналитик оценил, на сколько лет России хватит запасов золота
18 февраля, 04:13
По его данным, общие вложения в поиски золота в 2025 году составили 89,88 миллиарда рублей, из них государственные — 815,4 миллиона, а со стороны недропользователей — 89,06 миллиарда. Это на 20 процентов ниже и на 38 процентов выше показателей 2024-го соответственно.
Следовательно, в этом году на геологоразведку золота в годовом выражении направят на 13 процентов больше средств — до 101,6 миллиарда рублей.
В январе Минприроды оценило прирост отечественных запасов золота в 2025-м более чем в 600 тонн.
Геологи в таежном лесу Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Российские геологи оценили перспективы внедрения ИИ в геологоразведку
19 марта, 05:13
 
