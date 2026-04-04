Минприроды сообщило о росте вложений в геологоразведку золота в России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В этом году в России значительно выросли вложения в геологоразведку золота, следует из сообщения пресс-службы Минприроды для РИА Новости.

« "На 2026 год запланировано затратить 993,9 миллиона рублей (на государственные вложения. — Прим. ред.) <...> компании планируют вложить 100,57 миллиарда рублей", — пояснили в ведомстве.

По его данным, общие вложения в поиски золота в 2025 году составили 89,88 миллиарда рублей, из них государственные — 815,4 миллиона, а со стороны недропользователей — 89,06 миллиарда. Это на 20 процентов ниже и на 38 процентов выше показателей 2024-го соответственно.

Следовательно, в этом году на геологоразведку золота в годовом выражении направят на 13 процентов больше средств — до 101,6 миллиарда рублей.