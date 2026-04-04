МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ЕС откажется от кредита Украине на 90 миллиардов евро после предупреждения Москвы о пересмотре позиции по членству Киева в союзе, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в социальной сети X.
Таким мнением эксперт поделился после заявления заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Россия может пересмотреть позицию по вступлению соседних стран в ЕС из-за враждебных действий союза.
По мнению эксперта, такое решение отразится на состоянии главы киевского режима.
"Посмотрите на Зеленского. Наверное, ему уже досталось от тех, кто долго планировал, как потратить эти деньги. Я даю ему максимум еще месяц", — резюмировал он.
В пятницу Медведев написал в Telegram-канале, что России следует пересмотреть свою позицию относительно вступления соседних стран, включая Украину, в Евросоюз. Политик объяснил это тем, что ЕС больше не является исключительно экономическим союзом. Он может быстро преобразоваться в полноценный военный альянс, крайне враждебный России, который в некоторых аспектах мог бы оказаться даже опаснее НАТО, отметил зампред Совбеза.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
