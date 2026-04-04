МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не пытается уберечь население Украины, несмотря на демографический кризис, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Вооружение – железо. Его киевский режим терял, а затем его снова поставляли в огромных количествах. А вот людей-то так не накуешь так, как можно наковать железо. Чтобы человеку вырасти понадобится минимум 20 лет. Тем более при таком демографическом кризисе, который сейчас наблюдается в Украине. Вероятно, Зеленскому это невдомек", — написал он.
В феврале телеканал CNN сообщал, что Украина столкнулась с шокирующими потерями на фронте. Помимо этого, миллионы человек уехали за границу, что привело к одному из самых глубоких демографических кризисов в мире.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле того же года украинские журналисты, проанализировав материал министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки.