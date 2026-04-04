В Крыму объяснили, почему Зеленский не готов к выводу войск из Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский не готов к выводу украинских войск с подконтрольной им части территории Донбасса, так как заинтересован в продолжении конфликта, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Зеленский не готов к миру и выводу войск не потому, что ему Донбасс нужен, а потому что ему нужно продолжение конфликта. Безусловно, он опасается давления своих политических оппонентов, но не это является для него определяющим - он лишается очень большой коррупционной схемы, автором или продолжателем которой является", - сказал Константинов.
По его словам, в этой коррупционной схеме задействованы целая группа высокопоставленных европейских чиновников, от которых Зеленский не может просто так отмахнуться.
"Все это - часть большой европейской коррупционной схемы, где переплелись глобальные интересы по ослаблению России с одной стороны, а с другой - банальной жадностью и коррупцией", - сказал глава парламента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод ВСУ из Донбасса поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами.
3 апреля, 13:17