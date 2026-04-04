ВСУ используют инженерные подразделения для минирования границы с Россией

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска активно перебрасывают инженерные подразделения из западных областей в приграничные районы для дистанционного минирования и проведения атак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Противник активно перебрасывает из западных областей различные инженерные подразделения для дистанционного минирования района государственной границы, а также террористических атак на объекты российской гражданской инфраструктуры", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что данные подразделения выявляются и поражаются.