В Белгороде дрон ВСУ повредил автобус и автомобиль

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал дорогу в Белгороде, повреждены автобус и автомобиль, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. Беспилотник сдетонировал о дорожное полотно - повреждены остекление автобуса и легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона также отметил, что загорелась сухая трава, пожарным расчетом возгорание ликвидировано.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
