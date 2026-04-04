В ВСУ утверждают, что женщин на Украине ставят на воинский учет случайно

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сухопутные войска ВСУ утверждают, что женщин на Украине ставят на воинский учет якобы случайно.
Ранее жительница Киева, находящаяся в декрете с восьмимесячным ребенком, сообщила в соцсетях, что ее поставили на учет в военкомате и даже присвоили ей воинское звание.
В сухопутных войсках ВСУ поспешили списать инцидент на случайность, при этом признав, что это был не единственный подобный случай.
Как утверждается в публикации, даже после ошибочного внесения в базу данных из-за технических ограничений изменить такую информацию о военнообязанных невозможно. В программном обеспечении, которое используют в ВСУ, якобы отсутствует техническая возможность удаления информации о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами.
Ранее украинские СМИ сообщали, что все больше женщин на Украине жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя они не имеют военного или медицинского образования. СМИ также писали, что на Украине появились баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ. По мнению экс-депутата Верховной рады, участника движения "Другая Украина" Спиридона Килинкарова, украинские власти хотят, чтобы женщины активнее принимали участие в боях.