Су-34 уничтожил взвод ВСУ в подземном бункере в Сумщине, сообщили военные

КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью четырех ФАБ-500 уничтожил крупную точку взлета коптеров-бомбардировщиков "Баба-яга" и подземный бункер со взводом ВСУ в Сумской области, корректировал авиаудар передовой наводчик группировки войск "Север", сообщил РИА Новости военнослужащий этой группировки войск с позывным Фанат.
"Передовой наводчик ВС России группировки войск "Север", действовавший в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, выявил и передал командованию координаты крупного пункта запуска тяжелых гексакоптеров-бомбардировщиков ВСУ типа "Баба-яга" и подземного бункера украинских боевиков с более чем взводом размещенного в нем личного состава противника", — рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Север" с позывным Фанат.
Новый усиленный удар по ВСУ: какие цели поразили ВС России
13 марта, 15:25
По словам бойца, после получения информации от разведки командованием было приняло решение нанести по цели удар с помощью авиации.
"Истребитель-бомбардировщик Су-34 оперативно сбросили на цель четыре боеприпаса ФАБ-500", — подытожил офицер "Севера".
Видео объективного контроля, подтверждающее полное и успешное уничтожение целей, передано в распоряжение агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18