Су-34 уничтожил взвод ВСУ в подземном бункере в Сумщине, сообщили военные - РИА Новости, 04.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 04.04.2026 (обновлено: 16:08 04.04.2026)
Су-34 уничтожил взвод ВСУ в подземном бункере в Сумщине, сообщили военные
Уничтожение взвода ВСУ в подземном бункере в Сумской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью четырех ФАБ-500 уничтожил крупную точку взлета коптеров-бомбардировщиков "Баба-Яга" и подземный бункер со взводом ВСУ в Сумской области, корректировал авиаудар передовой наводчик группировки войск "Север", сообщил РИА Новости военнослужащий этой группировки войск  с позывным "Фанат". 
КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью четырех ФАБ-500 уничтожил крупную точку взлета коптеров-бомбардировщиков "Баба-яга" и подземный бункер со взводом ВСУ в Сумской области, корректировал авиаудар передовой наводчик группировки войск "Север", сообщил РИА Новости военнослужащий этой группировки войск с позывным Фанат.
"Передовой наводчик ВС России группировки войск "Север", действовавший в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, выявил и передал командованию координаты крупного пункта запуска тяжелых гексакоптеров-бомбардировщиков ВСУ типа "Баба-яга" и подземного бункера украинских боевиков с более чем взводом размещенного в нем личного состава противника", — рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Север" с позывным Фанат.

По словам бойца, после получения информации от разведки командованием было приняло решение нанести по цели удар с помощью авиации.
"Истребитель-бомбардировщик Су-34 оперативно сбросили на цель четыре боеприпаса ФАБ-500", — подытожил офицер "Севера".

Видео объективного контроля, подтверждающее полное и успешное уничтожение целей, передано в распоряжение агентства.
