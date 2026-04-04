Военные рассказали об уничтожении более ста складов снабжения ВСУ за месяц

БЕЛГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Расчеты БПЛА группировки "Север" в марте ликвидировали более сотни полевых складов с топливом, боеприпасами и продовольствием ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".

« "В марте расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили 105 полевых пунктов хранения горюче-смазочных материалов, пропитания и боекомплекта ВСУ в Харьковской области", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, для нанесения ударов применялись FPV-дроны и квадрокоптеры с осколочно-фугасными и зажигательными боеприпасами. Большинство целей - склады и точки разгрузки - были выявлены в ходе воздушной разведки и в процессе доставки грузов автотранспортом.