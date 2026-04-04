МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Харьковскую область отправили украинские заградотряды, состоящие из экс-заключенных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ перебросило в район Терновой <...> заградительные отряды из числа бывших заключенных, которым поставлена задача убивать украинских солдат, пытающихся сбежать с позиций или сдаться в плен", — заявил собеседник агентства.
По его словам, решение Киева связано с большим количеством дезертиров среди солдат 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
На прошлой неделе в силовых ведомствах рассказали РИА Новости, что в Харьковской области орудуют преступные сообщества из числа солдат, сбежавших из украинской армии. По данным источников, они совершают разбойные нападения, убивают мирных жителей, а также торгуют амуницией и беспилотниками, причем правоохранительные органы ничего не могут с этим сделать.
