Минобороны Франции заявило, что не поставляет оружие Израилю

ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Франция не поставляет вооружений Израилю, однако разрешает продажу оружейных компонентов в эту страну на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, заявила в субботу глава минобороны Франции Катрин Вотрен.
В среду французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет вступать в конфликт с Ираном на стороне США и Израиля. Комментируя эти слова Макрона, посол Израиля во Франции Джошуа Зарка заявил на следующий день, что Францию нельзя назвать другом еврейского государства.
"Нет, Франция не поставляет оружие Израилю. Она (в условиях конфликта на Ближнем Востоке – ред.) разрешает продажу компонентов, предназначенных для интеграции в системы обороны, предназначенные для защиты гражданского населения, такие как "Железный купол", и в снаряжение, предназначенное исключительно для реэкспорта, часть которого необходима для наших собственных вооруженных сил", - написала глава французского минобороны на своей странице в социальной сети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
