03:10 04.04.2026
Роспотребнадзор назвал самые богатые витамином С продукты
Наиболее богатыми витамином С продуктами являются болгарский перец, черная смородина, облепиха, ананасы, киви, свежая капуста и отварной картофель, сообщили РИА РИА Новости, 04.04.2026
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наиболее богатыми витамином С продуктами являются болгарский перец, черная смородина, облепиха, ананасы, киви, свежая капуста и отварной картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"Продукты, наиболее богатые витамином С: шиповник, болгарский перец, чёрная смородина, облепиха, петрушка, укроп, помидоры, яблоки, ананасы, земляника, цитрусовые, киви, свежая капуста, зелёный горошек, зелёный лук, отварной картофель", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что витамин С наиболее подвержен разрушению по сравнению с другими витаминами. Он чувствителен к воздействию высокой температуры, света и кислорода.
«
"Следует хранить продукты, содержащие витамин С, в холодном и защищённом от света месте, не подверженном воздействию кислорода", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе добавили, что витамин С действует как мощный антиоксидант, способствует усвоению железа, участвует в защите организма от бактериальных и вирусных инфекций, помогает снизить утомляемость и способствует нормальной работе нервной системы.
«
"Витамин С также участвует в образовании коллагена – вещества, которое защищает кожу, кости, кровеносные сосуды, хрящи, зубы и дёсны. Он способствует заживлению ран и участвует в восстановлении витамина Е", - заключили в ведомстве.
