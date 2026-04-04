Доля российского вина в ресторанах растет - РИА Новости, 04.04.2026
17:35 04.04.2026
Доля российского вина в ресторанах растет
Доля российского вина в ресторанах растет - РИА Новости, 04.04.2026
Доля российского вина в ресторанах растет
Сегодня стало модно иметь в винной карте ресторана российские вина, и доля таких вин в заведениях растет, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T17:35:00+03:00
2026-04-04T17:35:00+03:00
максим протасов, роскачество, общество, экономика
Максим Протасов, Роскачество, Общество, Экономика
Доля российского вина в ресторанах растет

Глава Роскачества Протасов: доля российского вина в ресторанах растет

Работа винодельческого предприятия. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сегодня стало модно иметь в винной карте ресторана российские вина, и доля таких вин в заведениях растет, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Уже стало не модно, чтобы в винной карте ресторана не было российского вина. Вы знаете, что Роскачеством был принят ГОСТ по рекомендуемой винной карте ресторана, и количество ресторанов, следующих этому стандарту, растет", - сообщил он.
Протасов также поделился, что прописано в ГОСТе на винную карту: "Во-первых, выкладка и достаточно широкая представленность во всех категориях российского вина. Во-вторых, российское вино должно идти первым, в-третьих, оно должно содержать правильное описание, в том числе защищенных географических указаний".
По его словам, это та информация, которая позволяет узнать, откуда это вино, какого оно сорта, и это помогает с выбором вина как ресторанам, так и потребителям.
Также Роскачество создало образцово-показательную идеальную полку российского вина в розничной сети. Сейчас ведется работа над созданием национального стандарта, который будет рекомендовать торговым сетям именно таким образом выкладывать и представлять российское вино на своих полках, рассказал Протасов.
Максим ПротасовРоскачествоОбществоЭкономика
 
 
