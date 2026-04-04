https://ria.ru/20260404/vino-2085214222.html
Доля российского вина в ресторанах растет
Сегодня стало модно иметь в винной карте ресторана российские вина, и доля таких вин в заведениях растет, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T17:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060161224_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_7a33657f3deb0d6762f7c280a438f71f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060161224_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_8808034bca4effb39063dad1b65046bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глава Роскачества Протасов: доля российского вина в ресторанах растет
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сегодня стало модно иметь в винной карте ресторана российские вина, и доля таких вин в заведениях растет, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Уже стало не модно, чтобы в винной карте ресторана не было российского вина. Вы знаете, что Роскачеством был принят ГОСТ по рекомендуемой винной карте ресторана, и количество ресторанов, следующих этому стандарту, растет", - сообщил он.
Протасов
также поделился, что прописано в ГОСТе на винную карту: "Во-первых, выкладка и достаточно широкая представленность во всех категориях российского вина. Во-вторых, российское вино должно идти первым, в-третьих, оно должно содержать правильное описание, в том числе защищенных географических указаний".
По его словам, это та информация, которая позволяет узнать, откуда это вино, какого оно сорта, и это помогает с выбором вина как ресторанам, так и потребителям.
Также Роскачество
создало образцово-показательную идеальную полку российского вина в розничной сети. Сейчас ведется работа над созданием национального стандарта, который будет рекомендовать торговым сетям именно таким образом выкладывать и представлять российское вино на своих полках, рассказал Протасов.