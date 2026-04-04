МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Партия Виктора Орбана "Фидес" не победит на парламентских выборах, но получит достаточно голосов, чтобы вновь сформировать правительство, предсказывают социологи. В связи с этим в Брюсселе задумались об исключении Венгрии из ЕС. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.
Как сказать
Согласно опросу 21 Kutatokozpont, рейтинг партии "Тиса" Петера Мадьяра — 56% (среди определившихся избирателей), у "Фидес" — 37% . Три недели назад было 53 и 39 соответственно. Похожие данные у Median: "Тиса" опережает "Фидес" на 23%. Исследование Zavecz Research выявило отрыв оппозиционной партии от правящей в 13 процентов.
Петер Мадьяр
Еще в парламент проходит только "Наша Родина" — преодолевает пятипроцентный барьер. В "Фидес" не исключали формирования с "Нашей Родиной" правящей коалиции.
За две недели до выборов основные противоборствующие партии усилили взаимные нападки. Команда Орбана утверждает, что партия Мадьяра работает на Киев и Брюссель, поэтому после победы на парламентских выборах немедленно втянет Венгрию в войну с Россией или превратит республику в марионетку Владимира Зеленского. В свою очередь, последователи Мадьяра уверены, что действующий премьер-министр работает на Москву, тем самым подрывая как национальную безопасность, так и общеевропейскую.
В частности, обвинения "Тисы" основаны на прослушке телефонных разговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
"Давно известно, что иностранные спецслужбы при активном участии венгерских журналистов перехватывают мои телефонные разговоры. Сегодня они сделали новое "важное открытие": доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону. Отличная работа!" — заявил Сийярто.
Как считать
Впрочем, "Тиса" кажется фаворитом только до тех пор, пока речь идет о выборах по партийным спискам, но 106 депутатских мандатов из 199 будут разыграны в мажоритарных округах. Независимые агентства полагают, что в них оппозиционеры могут взять около 47-49 мест. Провластное агентство Nézőpont Intézet считает, что "Фидес" победит в 66 округах, "Тиса" — в 39, а "Наша Родина" — в одном. Возможно, это тот результат, к которому стремится партия Орбана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Как бы там ни было, благодаря мажоритарным округам "Фидес" может получить столько же мест в парламенте, сколько и "Тиса". Для оппозиционной партии, которая до сих пор не была представлена в парламенте, это станет большим успехом, но не триумфом, потому что Орбан обопрется на "Нашу Родину" и останется премьером.
"Исходя из последних социологических данных, для Орбана союз с "Нашей Родиной" — наиболее вероятный вариант сохранения власти. "Фидес" проиграет выборы по партийным спискам, но благодаря победам в мажоритарных округах сможет сравняться с "Тисой" по количеству избранных депутатов. В свою очередь, "Наша Родина" обеспечит Орбану перевес в несколько голосов. Однако, чтобы этот план сработал, партия власти должна бороться за каждый голос", — считает эксперт по Восточной Европе, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
Люди стоят в очереди на избирательный участок в российский культурный центр в Будапеште для голосования на выборах президента России
По словам эксперта, по всему миру представители правящих партий по умолчанию считаются фаворитами мажоритарных выборов. В частности, многие будут выбирать не новых, а уже проверенных людей, которым доверяли прежде.
Впрочем, все та же Nézőpont Intézet ожидает, что "Фидес" получит в общей сложности 109 депутатских мандатов и никакая коалиция Орбану не понадобится. Согласно тому же докладу, "Тиса" должна получить 81 место, а "Наша Родина" — восемь. Еще один депутатский мандат достанется представителю цыганского меньшинства.
На этом фоне Евросоюз продолжает думать над тем, как ему быть в случае сохранения "Фидес" у власти. По данным Politico, в крайнем случае Брюссель готов даже исключить Будапешт из организации. Издание признает, что эта тема до сих пор остается табуированной, но один из его собеседников в ЕС не исключил, что евробюрократы могут переосмыслить 50-ю статью Лиссабонского договора, которую Великобритания задействовала при "Брекзите".
Другая мера влияния на Будапешт может свестись к изменению порядка голосования в ЕС. "Одним из вариантов является расширение использования голосования квалифицированным большинством, которое обычно требует, чтобы 55% государств-членов, представляющих 65% населения ЕС, проголосовали "за" в чувствительных областях, в которых в настоящее время необходим консенсус, таких как внешняя политика и элементы долгосрочного бюджета ЕС", — пишет Politico.
Третий вариант —блокировка финансирования Венгрии из бюджета ЕС под предлогом нарушения ею договора о Евросоюзе. В частности, в четвертой статье документа сказано, что члены организации "обязаны помогать друг другу, принимать все необходимые меры для выполнения обязательств по договорам и воздерживаться от действий, угрожающих целям Евросоюза".
Многотысячный "Марш мира" в Будапеште
Четвертый вариант предполагает лишение Венгрии права голоса из-за нарушения ее властями европейских ценностей. В рамках пятого подхода другие европейские страны могут создать неформальное объединение, чтобы самостоятельно решать, как им действовать в отношении Украины и по другим вопросам.
Примечательно, что все эти планы могут быть актуальны даже в случае поражения Орбана. Наблюдатели отмечают, что за 16 лет правления он создал такую вертикаль власти, которую не получится разрушить при помощи одних только парламентских выборов. В частности, сторонники Орбана возглавляют все ключевые ведомства в стране и при необходимости могут саботировать решения нового правительства, заставляя его идти на компромиссы с лидером "Фидес".
Кому выгодно
Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что Евросоюз, скорее всего, ничего не сможет сделать с Венгрией. В частности, указание на то, что политика Будапешта якобы противоречит европейским ценностям, — очень слабый аргумент.
"Единственное, что делает Орбан, — это высказывает мнение, которое не нравится Еврокомиссии. При этом его критика миграционной политики ЕС уже стала нормой для многих членов организации. Даже ФРГ начали высказываться в похожем духе. Что касается Украины, то Венгрия стала неуступчивой только из-за перекрытия "Дружбы". Если подачу российской нефти восстановят, конфликт может быть исчерпан", — считает эксперт.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Вместе с тем, по словам Топорнина, если суд признает Орбана виновным в несоответствии европейским ценностям и на этом основании страну лишат права голоса или вовсе исключат из ЕС, это станет опасным прецедентом для объединенной Европы. "Власти других стран начнут думать, кто будет следующим — неужели Франция, которую в следующем году может возглавить правый или левый радикал?" — рассуждает Топорнин.
К тому же, с его точки зрения, европейский ажиотаж, вызванный венгерскими выборами, вряд ли связан с тем, какой ущерб новое правительство Орбана может нанести Евросоюзу. В конце концов, он возглавляет бедную страну, которая во всем зависит от Брюсселя. В то же время евробюрократы могут распространять угрозы в адрес Орбана, чтобы добиться его поражения на выборах, тем самым запугивая других членов союза, чтобы они не выступали против европейских институтов.