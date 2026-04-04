"Сбывается худшее". Евросоюз готовит отчаянные меры

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Партия Виктора Орбана "Фидес" не победит на парламентских выборах, но получит достаточно голосов, чтобы вновь сформировать правительство, предсказывают социологи. В связи с этим в Брюсселе задумались об исключении Венгрии из ЕС. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.

Как сказать

Согласно опросу 21 Kutatokozpont, рейтинг партии "Тиса" Петера Мадьяра — 56% (среди определившихся избирателей), у "Фидес" — 37% . Три недели назад было 53 и 39 соответственно. Похожие данные у Median: "Тиса" опережает "Фидес" на 23%. Исследование Zavecz Research выявило отрыв оппозиционной партии от правящей в 13 процентов.

© AP Photo / Denes Erdos Петер Мадьяр

Еще в парламент проходит только "Наша Родина" — преодолевает пятипроцентный барьер. В "Фидес" не исключали формирования с "Нашей Родиной" правящей коалиции.

За две недели до выборов основные противоборствующие партии усилили взаимные нападки. Команда Орбана утверждает, что партия Мадьяра работает на Киев и Брюссель, поэтому после победы на парламентских выборах немедленно втянет Венгрию в войну с Россией или превратит республику в марионетку Владимира Зеленского. В свою очередь, последователи Мадьяра уверены, что действующий премьер-министр работает на Москву, тем самым подрывая как национальную безопасность, так и общеевропейскую.

В частности, обвинения "Тисы" основаны на прослушке телефонных разговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Давно известно, что иностранные спецслужбы при активном участии венгерских журналистов перехватывают мои телефонные разговоры. Сегодня они сделали новое "важное открытие": доказали, что я говорю то же самое публично, что и по телефону. Отличная работа!" — заявил Сийярто.

Как считать

Впрочем, "Тиса" кажется фаворитом только до тех пор, пока речь идет о выборах по партийным спискам, но 106 депутатских мандатов из 199 будут разыграны в мажоритарных округах. Независимые агентства полагают, что в них оппозиционеры могут взять около 47-49 мест. Провластное агентство Nézőpont Intézet считает, что "Фидес" победит в 66 округах, "Тиса" — в 39, а "Наша Родина" — в одном. Возможно, это тот результат, к которому стремится партия Орбана.

Как бы там ни было, благодаря мажоритарным округам "Фидес" может получить столько же мест в парламенте, сколько и "Тиса". Для оппозиционной партии, которая до сих пор не была представлена в парламенте, это станет большим успехом, но не триумфом, потому что Орбан обопрется на "Нашу Родину" и останется премьером.

"Исходя из последних социологических данных, для Орбана союз с "Нашей Родиной" — наиболее вероятный вариант сохранения власти. "Фидес" проиграет выборы по партийным спискам, но благодаря победам в мажоритарных округах сможет сравняться с "Тисой" по количеству избранных депутатов. В свою очередь, "Наша Родина" обеспечит Орбану перевес в несколько голосов. Однако, чтобы этот план сработал, партия власти должна бороться за каждый голос", — считает эксперт по Восточной Европе, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

© РИА Новости Перейти в медиабанк Люди стоят в очереди на избирательный участок в российский культурный центр в Будапеште для голосования на выборах президента России

По словам эксперта, по всему миру представители правящих партий по умолчанию считаются фаворитами мажоритарных выборов. В частности, многие будут выбирать не новых, а уже проверенных людей, которым доверяли прежде.

Впрочем, все та же Nézőpont Intézet ожидает, что "Фидес" получит в общей сложности 109 депутатских мандатов и никакая коалиция Орбану не понадобится. Согласно тому же докладу, "Тиса" должна получить 81 место, а "Наша Родина" — восемь. Еще один депутатский мандат достанется представителю цыганского меньшинства.

На этом фоне Евросоюз продолжает думать над тем, как ему быть в случае сохранения "Фидес" у власти. По данным Politico, в крайнем случае Брюссель готов даже исключить Будапешт из организации. Издание признает, что эта тема до сих пор остается табуированной, но один из его собеседников в ЕС не исключил, что евробюрократы могут переосмыслить 50-ю статью Лиссабонского договора, которую Великобритания задействовала при "Брекзите".

Другая мера влияния на Будапешт может свестись к изменению порядка голосования в ЕС. "Одним из вариантов является расширение использования голосования квалифицированным большинством, которое обычно требует, чтобы 55% государств-членов, представляющих 65% населения ЕС, проголосовали "за" в чувствительных областях, в которых в настоящее время необходим консенсус, таких как внешняя политика и элементы долгосрочного бюджета ЕС", — пишет Politico.

Третий вариант —блокировка финансирования Венгрии из бюджета ЕС под предлогом нарушения ею договора о Евросоюзе. В частности, в четвертой статье документа сказано, что члены организации "обязаны помогать друг другу, принимать все необходимые меры для выполнения обязательств по договорам и воздерживаться от действий, угрожающих целям Евросоюза".

© REUTERS / Marton Monus Многотысячный "Марш мира" в Будапеште

Четвертый вариант предполагает лишение Венгрии права голоса из-за нарушения ее властями европейских ценностей. В рамках пятого подхода другие европейские страны могут создать неформальное объединение, чтобы самостоятельно решать, как им действовать в отношении Украины и по другим вопросам.

Примечательно, что все эти планы могут быть актуальны даже в случае поражения Орбана. Наблюдатели отмечают, что за 16 лет правления он создал такую вертикаль власти, которую не получится разрушить при помощи одних только парламентских выборов. В частности, сторонники Орбана возглавляют все ключевые ведомства в стране и при необходимости могут саботировать решения нового правительства, заставляя его идти на компромиссы с лидером "Фидес".

Кому выгодно

Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин считает, что Евросоюз, скорее всего, ничего не сможет сделать с Венгрией. В частности, указание на то, что политика Будапешта якобы противоречит европейским ценностям, — очень слабый аргумент.

"Единственное, что делает Орбан, — это высказывает мнение, которое не нравится Еврокомиссии. При этом его критика миграционной политики ЕС уже стала нормой для многих членов организации. Даже ФРГ начали высказываться в похожем духе. Что касается Украины, то Венгрия стала неуступчивой только из-за перекрытия "Дружбы". Если подачу российской нефти восстановят, конфликт может быть исчерпан", — считает эксперт.

© AP Photo / Denes Erdos Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште

Вместе с тем, по словам Топорнина, если суд признает Орбана виновным в несоответствии европейским ценностям и на этом основании страну лишат права голоса или вовсе исключат из ЕС, это станет опасным прецедентом для объединенной Европы. "Власти других стран начнут думать, кто будет следующим — неужели Франция, которую в следующем году может возглавить правый или левый радикал?" — рассуждает Топорнин.