В Вене прошел митинг против антироссийских санкций

ВЕНА, 4 апр - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли в субботу на митинг в центре Вены, несмотря на сильный ветер и моросящий дождь, выступая за сохранение нейтралитета Австрии, против антироссийских санкций и вовлечения страны в международные конфликты, передает корреспондент РИА Новости.

Акция началась у здания ведомства канцлера, где прозвучали выступления организаторов. Затем демонстранты прошли маршем через центр города до собора Святого Штефана, двигаясь сквозь плотные потоки туристов.

"Россия более 60 лет поставляла нам дешевые нефть и газ, пока мы платили. Теперь мы больше не платим, зато теперь мы платим США, Катару и другим большие деньги, и, кстати, скоро будем платить еще больше за бензин и дизель. Это лишь вопрос времени", - сказал один из организаторов акции Мартин Руттер, выступая перед собравшимися.

По его словам, все это лишь потому, что нынешнее правительство республики "заставляет народ платить за какие-то войны, которые не касаются Австрии, оно подрывает и разрушает нейтралитет".

"А мы должны за все это платить. И мы говорим: нет, мы с этим не согласны. Долой это правительство, нужны новые выборы, и нейтралитет наконец должен соблюдаться", - призвал Руттер.

Участники марша через центр города несли австрийские флаги, флаги с призывами к миру, а также плакаты с требованиями прекратить "экономическую войну" против России. У одного из демонстрантов на верхней одежде была нашивка с российским флагом. Протестующие скандировали: "Мир, свобода, нейтралитет!"