Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 04.04.2026
https://ria.ru/20260404/usa-2085234920.html
Арестованные в США иранки не имеют отношения к Сулеймани, заявила его дочь
Арестованные в США иранки не имеют отношения к Сулеймани, заявила его дочь
в мире
сша
иран
багдад (город)
касем сулеймани
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156311/77/1563117784_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_8ae866d96f6d8de428290c2e4e8cf161.jpg
https://ria.ru/20260404/irak-2085229409.html
https://ria.ru/20260404/iran-2085233147.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156311/77/1563117784_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0a6f7012be0d5c3f002cd603659130b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Арестованные в США иранки не имеют отношения к семье Сулеймани, заявила его дочь

© РИА Новости / Антон БыстровГазеты с Сулеймани на передовице
Газеты с Сулеймани на передовице - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Газеты с Сулеймани на передовице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Зейнаб Сулеймани, дочь убитого в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани, заявила, что арестованные в США иранские женщины не имеют никакого отношения к его семье.
Ранее госдеп США заявил, что американские власти лишили "грин-карт" и арестовали женщин, которых ведомство назвало племянницей и внучатой племянницей генерала Сулеймани.
"Заявления госдепа США - ложь. Задержанные в США иранские женщины не имеют никакого отношения к семье Касема Сулеймани", - заявила Зейнаб Сулеймани, слова которой приводит иранское агентство Tasnim.
Госдеп утверждает, что Хамида Сулеймани Афшар и ее дочь сейчас находятся под стражей в службе иммиграционного и таможенного контроля США. Ведомство заявляло, что эти женщины были лишены статуса законного постоянного резидента, поскольку высказывали в соцсетях поддержку властям Ирана и приветствовали удары по военным США.
Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Кудс" Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США операции в районе международного аэропорта Багдада.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреСШАИранБагдад (город)Касем СулейманиГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала