Арестованные в США иранки не имеют отношения к Сулеймани, заявила его дочь

ТЕГЕРАН, 4 апр - РИА Новости. Зейнаб Сулеймани, дочь убитого в 2020 году иранского генерала Касема Сулеймани, заявила, что арестованные в США иранские женщины не имеют никакого отношения к его семье.
"Заявления госдепа США - ложь. Задержанные в США иранские женщины не имеют никакого отношения к семье Касема Сулеймани", - заявила Зейнаб Сулеймани, слова которой приводит иранское агентство Tasnim.
Госдеп утверждает, что Хамида Сулеймани Афшар и ее дочь сейчас находятся под стражей в службе иммиграционного и таможенного контроля США. Ведомство заявляло, что эти женщины были лишены статуса законного постоянного резидента, поскольку высказывали в соцсетях поддержку властям Ирана и приветствовали удары по военным США.
Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Кудс" Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США операции в районе международного аэропорта Багдада.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.