США задействуют большую часть своих крылатых ракет против Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США намерены задействовать большую часть своих дорогостоящих крылатых ракет JASSM-ER на войне с Ираном, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Как отмечается, в марте был издан приказ об изъятии этих ракет из запасов США в тихоокеанском регионе. Ракеты, хранящиеся на объектах США, в том числе на континентальной части страны, будут перемещены на базы Центрального командования ВС Штатов или базу Фэрфорд в Великобритании, заявил собеседник агентства.
"В рамках следующих шагов в ходе военной кампании США против Ирана будет задействован почти весь арсенал скрытных крылатых ракет JASSM-ER... После принятых мер лишь 425 ракет JASSM-ER из довоенных запасов в 2,3 тысячи останутся доступными в остальном мире. Этого примерно будет достаточно для 17 бомбардировщиков B-1B в рамках одной миссии", - передает агентство.
Согласно материалу, ракеты могут летать на расстояние свыше 600 миль (965,6 километра), и вместе с менее дальнобойными ракетами JASSM США задействуют в этой войне примерно две трети своих запасов. Источник агентства добавил, что в первые четыре недели войны было израсходовано более тысячи ракет JASSM-ER.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.