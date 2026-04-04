20:45 04.04.2026
СМИ раскрыли критерии США для будущего посла в России
СМИ раскрыли критерии США для будущего посла в России
СМИ раскрыли критерии США для будущего посла в России

Daily Mail: позиция будущего посла США в РФ должна совпадать с видением Уиткоффа

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США не спешат с выбором кандидата на пост посла в России, поскольку хотят, чтобы его позиция совпадала с видением спецпосланника Стива Уиткоффа, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники, называя конкуренцию за этот пост прослушиванием в реалити-шоу.
Газета со ссылкой на источник пишет, что госдепартамент считает должность посла США в РФ трудной. По словам двух источников издания, спецпосланник президента США Ричард Гренелл ранее рассказывал близким коллегам о своём интересе к должности в Москве, однако стремится к получению "высокопоставленной должности в сфере национальной безопасности".
"Самая влиятельная дипломатическая вакансия в мире пустует, и президент Дональд Трамп не спешит её заполнять. Пост посла США в России по-прежнему не занят, а ослепительная дыра в команде Трампа превратила конкуренцию за престижное место в прослушивание в реалити-шоу..., полное интриг, соперничества и, конечно же, жертв... Поиски задерживаются не из-за нехватки талантов, а из-за необходимости в том, чтобы (позиция - ред.) любого назначенного лица соответствовала видению Уиткоффа относительно наиболее чувствительного канала связи Америки", - говорится в сообщении.
Как рассказали газете источники, Уиткоффу комфортно в существующем положении дел, однако в частном порядке он выражает опасения, что влиятельный дипломат может ослабить его прямую связь с президентом РФ. Тем не менее, заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии для Daily Mail назвала сведения о влиянии Уиткоффа на выбор кандидата на пост посла США в России фейком.
"Это полностью фейковая новость. Спецпосланник Уиткофф никоим образом не прикладывает руку к должности посла США в России. Эти кадровые решения принимаются президентом, а специальный посланник сосредоточен на том, чтобы свести вместе россиян и украинцев для содействия мирному соглашению", - заявила Келли газете.
Посольство США в РФ сообщило в конце июня 2025 года, что посол страны Линн Трейси завершает свою работу и покидает Москву.
