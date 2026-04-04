20:46 04.04.2026
На Украине сотрудники военкомата брызнули газом в машину с беременной
Сотрудники военкомата под городом Ровно на Украине брызнули газом в автомобиль, где находилась беременная женщина, сообщает украинское издание "Страна.ua".
в мире
украина
ровно
вооруженные силы украины
верховная рада украины
Сотрудник военкомата на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата под городом Ровно на Украине брызнули газом в автомобиль, где находилась беременная женщина, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) под Ровно брызнули газом в машину, где сидела беременная женщина. Газ предназначался для её мужа, который отказывался выходить из автомобиля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Житель Винницы с ножом отбивался от сотрудников ТЦК, но был мобилизован
4 апреля, 19:18
Как сообщает "Страна.ua", по итогу мужчину вытащили из машины и затолкали в микроавтобус. Пока они это делали, беременная женщина жаловалась и кричала, что задыхается. Когда она заявила сотрудникам военкомата, что в положении, они начали над ней подшучивать.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
На Украине женщину в декрете поставили на учет в военкомате
3 апреля, 14:52
 
