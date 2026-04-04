https://ria.ru/20260404/ukraina-2085226929.html
На Украине мобилизованных удерживают в антисанитарии, заявили в Раде
Военнообязанных в Ужгородском военкомате Закарпатья на западе Украины держат в антисанитарных условиях, часть людей удерживается незаконно, сообщил... РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T20:29:00+03:00
в мире
украина
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Лубинец: на Украине мобилизованных удерживают в антисанитарии в Закарпатье
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Военнообязанных в Ужгородском военкомате Закарпатья на западе Украины держат в антисанитарных условиях, часть людей удерживается незаконно, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Незаконное удерживание, антисанитария и игнорирование болезней - результаты мониторинга в Ужгорожском РТЦК и СП (районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки - так на Украине
называют военкоматы - ред.)", - написал Лубинец
в своем Telegram-канале.
Омбудсмен рассказал, что некоторых людей незаконно удерживают в течение трех-семи недель, иногда больше. На 40-60 человек выделили только три кружки и восемь металлических тарелок, посуда не обрабатывается. На всех удерживаемых в военкомате всего лишь один туалет и один душ, отсутствует постельное белье.
"Зафиксировано игнорирование очевидных болезней... Только после вмешательства моего представителя вызвали скорую мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Его госпитализировали с угрозой жизни. После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК и СП", - признал Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады
по правам человека ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.