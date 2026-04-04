На Украине мобилизованных удерживают в антисанитарии, заявили в Раде

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Военнообязанных в Ужгородском военкомате Закарпатья на западе Украины держат в антисанитарных условиях, часть людей удерживается незаконно, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Незаконное удерживание, антисанитария и игнорирование болезней - результаты мониторинга в Ужгорожском РТЦК и СП (районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки - так на Украине называют военкоматы - ред.)", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.

Омбудсмен рассказал, что некоторых людей незаконно удерживают в течение трех-семи недель, иногда больше. На 40-60 человек выделили только три кружки и восемь металлических тарелок, посуда не обрабатывается. На всех удерживаемых в военкомате всего лишь один туалет и один душ, отсутствует постельное белье.

"Зафиксировано игнорирование очевидных болезней... Только после вмешательства моего представителя вызвали скорую мужчине с давлением 190 на 100, который несколько дней просил о помощи. Его госпитализировали с угрозой жизни. После этого неудивительно, что мы получаем сообщения о внезапных смертях в помещениях ТЦК и СП", - признал Лубинец.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.