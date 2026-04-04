Житель Винницы с ножом отбивался от сотрудников ТЦК, но был мобилизован

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мужчина в Виннице попытался с ножом оказать сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) при мобилизации, однако был задержан и впоследствии мобилизован, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.