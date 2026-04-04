Житель Винницы с ножом отбивался от сотрудников ТЦК, но был мобилизован

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мужчина в Виннице попытался с ножом оказать сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) при мобилизации, однако был задержан и впоследствии мобилизован, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В силовых структурах также обратили внимание на заявления украинского руководства по вопросу мобилизации.
"(Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл) Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов - ред.) заявил, что существующий формат мобилизации пересматриваться не будет", - сказал собеседник агентства.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.