Житель Винницы напал с ножом на сотрудников военкомата, ранив двоих
Житель украинской Винницы ранил ножом двух сотрудников военкомата при попытке мобилизации, сообщили в местном военкомате.
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Житель украинской Винницы ранил ножом двух сотрудников военкомата при попытке мобилизации, сообщили в местном военкомате.
"Во время осуществления мобилизационных (действий - ред.)... был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Винницкого областного военкомата в социальной сети Facebook*.
Как заявляется в публикации, один из пострадавших военнослужащих в реанимации, состояние второго врачи оценивают как удовлетворительное.
Ранее на этой неделе украинские СМИ сообщали о нападении на сотрудника военкомата во Львове
. Местный житель зарезал военного при попытке мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.