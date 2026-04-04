Житель Винницы напал с ножом на сотрудников военкомата, ранив двоих - РИА Новости, 04.04.2026
18:06 04.04.2026
Житель Винницы напал с ножом на сотрудников военкомата, ранив двоих
Житель Винницы напал с ножом на сотрудников военкомата, ранив двоих - РИА Новости, 04.04.2026
Житель Винницы напал с ножом на сотрудников военкомата, ранив двоих
Житель украинской Винницы ранил ножом двух сотрудников военкомата при попытке мобилизации, сообщили в местном военкомате. РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-04T18:06:00+03:00
2026-04-04T18:06:00+03:00
винница
львов
россия
происшествия, винница, львов, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Винница, Львов, Россия, Вооруженные силы Украины
Житель Винницы напал с ножом на сотрудников военкомата, ранив двоих

Житель украинской Винницы напал с ножом на сотрудников военкомата, ранив двоих

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Житель украинской Винницы ранил ножом двух сотрудников военкомата при попытке мобилизации, сообщили в местном военкомате.
"Во время осуществления мобилизационных (действий - ред.)... был остановлен гражданин. Военнослужащие представились и пытались проверить документы гражданина, который внезапно достал нож и нанес несколько ножевых ранений двум военнослужащим", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Винницкого областного военкомата в социальной сети Facebook*.
Как заявляется в публикации, один из пострадавших военнослужащих в реанимации, состояние второго врачи оценивают как удовлетворительное.
Ранее на этой неделе украинские СМИ сообщали о нападении на сотрудника военкомата во Львове. Местный житель зарезал военного при попытке мобилизации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
